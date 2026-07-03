Αυστραλία - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Αυστραλίας και της Αιγύπτου, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτείων για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι Αιγύπτιοι εμφανίζονται πάνοπλοι, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ κανονικά στην αρχική ενδεκάδα, μαζί με τον Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι. Αντίθετα, τα Καγκουρό στηρίζονται πάνω στον Ιρακούντα για να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής.
Αυστραλία: Μπιτς, Σιρκάτι, Σουτάρ, Χέρινγκτον, Μπος, Μπένιχ, Ίρβιν, Ο΄Νιλ, Μετκάλφε, Βολπάτο, Ιρακούντα
Αίγυπτος: Σομπίρ, Χάνι, Ράμπια, Ιμπραΐμ, Χαφέζ, Φατί, Άτια, Ασούρ, Ζίκο, Σαλάχ, Μαρμούς
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