Ο Νάγκελσμαν αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική Γερμανίας, με την Ομοσπονδία της χώρας να έχει στην κορυφή της λίστας της τον Γιούργκεν Κλοπ.

O Γιούλιαν Νάγκελσμαν υπέβαλε τελικά την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας. Ο πρόωρος αποκλεισμός των Πάντσερ από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ προκάλεσε αντιδράσεις και η αποχώρηση του 38χρονου είχε γίνει μονόδρομος.

Όπως μεταδίδει σήμερα ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η νέα εποχή για τη Μανσάφτ πιθανότατα θα συνδυαστεί και με την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους. Ο πολύπειρος Γερμανός κόουτς αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της Ομοσπονδίας για τη διαδοχή του Νάγκελσμαν, και οι επίσημες συγκεκριμένες συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Το πεδίο για την πρόσληψή του είναι μάλιστα ελεύθερο. Όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει χωρίς ελεύθερα αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Όλα δείχνουν πως η ώρα αυτή έφτασε.