Αλλαγές αναμένονται στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας, καθώς η Ομοσπονδία φέρεται να πιέζει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν προς την παραίτηση.

Η Γερμανία απέτυχε να ξεφύγει από την αγωνιστική δίνη και ο πρώιμος αποκλεισμός από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει βυθίσει και πάλι τα Πάντσερ στην εσωστρέφεια. Η «Νασιοναλμανσάφτ» ολοκλήρωσε άλλωστε ακόμα μια απογοητευτική πορεία - την τρίτη σερί σε τελική φάση Μουντιάλ - και φαίνεται πως θα... πέσουν κεφάλια στην εθνική.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας έχει πάρει την απόφαση να χωρίσει τους δρόμους της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν κι έχει ζητήσει από τον 38χρονο να καταθέσει άμεσα την παραίτησή του. Σε περίπτωση που ο Γερμανός αρνηθεί, τότε το τρέχον πλάνο εντός της Ομοσπονδίας είναι να προχωρήσουν στην απόλυσή του.

Οι δυο πλευρές πάντως είχαν ραντεβού την Πέμπτη (2/7) για να συζητήσουν από κοντά τί πήγε στραβά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον πρώην προπονητή της Μπάγερν να έχει την ευκαιρία να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό.

Φαίνεται πάντως πως η υπερασπιστική γραμμή δεν έπεισε τους ανωτέρους του, με τους ιθύνοντες της Ομοσπονδίας να τον ενημερώνουν ακολούθως πως το καλύτερο για όλους θα ήταν να καταθέσει λίαν συντόμως την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία.