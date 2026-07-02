Ισπανία - Αυστρία: Ο Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ με όμορφο πλασέ
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Η Ισπανία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αυστρία, όταν στο 36΄ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα για τον Ογιαρθάμπαλ που εκτέλεσε άψογα στη γωνία.
Προβάδισμα για την Ισπανία κόντρα στην Αυστρία με υπογραφή του Ογιαρθάμπαλ. Στο 36΄ο Κουκουρέγια υποδέχθηκε τη μπάλα στην αριστερή πτέρυγα κι έκανε το γύρισμα στο πέναλτι για τον επιθετικό της Σοσιεδάδ, ο οποίος έγραψε το 1-0 με υπέροχο πλασέ στη γωνία.
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