Η Ισπανία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αυστρία, όταν στο 36΄ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα για τον Ογιαρθάμπαλ που εκτέλεσε άψογα στη γωνία.

Προβάδισμα για την Ισπανία κόντρα στην Αυστρία με υπογραφή του Ογιαρθάμπαλ. Στο 36΄ο Κουκουρέγια υποδέχθηκε τη μπάλα στην αριστερή πτέρυγα κι έκανε το γύρισμα στο πέναλτι για τον επιθετικό της Σοσιεδάδ, ο οποίος έγραψε το 1-0 με υπέροχο πλασέ στη γωνία.