Βέλγιο - Σενεγάλη: Το γκολ του Ντιαρά
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Η Σενεγάλη πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό ενάντια στο Βέλγιο με γκολ του Ντιαρά.
Το γυρόφερνε το γκολ η Σενεγάλη και εντέλει το βρήκε, με την κεφαλιά του Σαρ να καταλήγει στο δοκάρι αλλά τον Ντιαρά να σκοράρει από κοντά στην επαναφορά της μπάλας και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του απέναντι στο Βέλγιο στο 25ο λεπτό του αγώνα.
@Photo credits: Associated Press
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