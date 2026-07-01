Η Σενεγάλη πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό ενάντια στο Βέλγιο με γκολ του Ντιαρά.

Το γυρόφερνε το γκολ η Σενεγάλη και εντέλει το βρήκε, με την κεφαλιά του Σαρ να καταλήγει στο δοκάρι αλλά τον Ντιαρά να σκοράρει από κοντά στην επαναφορά της μπάλας και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του απέναντι στο Βέλγιο στο 25ο λεπτό του αγώνα.