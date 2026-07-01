Βέλγιο - Σενεγάλη: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται αδιάκοπα, με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Σενεγάλη για τη φάση των «32» του θεσμού στο Σιάτλ. Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ΗΠΑ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, που αναμετρώνται τα ξημερώματα.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ - Τίλεμανς, Βανάκεν - Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντοκού - Ντε Κετελάρε
Σενεγάλη: Ντιό - Ντιατά, Σις, Νιακατέ, Τζέικομπς - Ντιαρά, Ι. Γκέιγ, Π. Γκέιφ - Εντιαγέ, Σαρ, Μανέ
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