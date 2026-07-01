Δείτε τις ενδεκάδες του Βελγίου και της Σενεγάλης για τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται αδιάκοπα, με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Σενεγάλη για τη φάση των «32» του θεσμού στο Σιάτλ. Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ΗΠΑ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, που αναμετρώνται τα ξημερώματα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ - Τίλεμανς, Βανάκεν - Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντοκού - Ντε Κετελάρε

Σενεγάλη: Ντιό - Ντιατά, Σις, Νιακατέ, Τζέικομπς - Ντιαρά, Ι. Γκέιγ, Π. Γκέιφ - Εντιαγέ, Σαρ, Μανέ