Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό: Ο Κέιν έφερε το ματς στα ίσα με καρφωτή κεφαλιά (vid)
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Ο Χάρι Κέιν έδωσε το φιλί της ζωής στην Αγγλία στο 75΄, όταν πήρε την καρφωτή κεφαλιά από σέντρα του Γκόρντον και ισοφάρισε σε 1-1 κόντρα στη Λ.Δ Κονγκό.
Ισοφάριση για την Αγγλία σε κομβικό σημείο! Τη στιγμή που ο αγώνας όδευε προς το τελευταίο τέταρτο με τη Λ.Δ Κονγκό σε θέση οδηγού, τα Τρία Λιοντάρια κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα με υπογραφή του Χάρι Κέιν. Στο 75΄συγκεκριμένα ο Γκόρντον έβγαλε γλυκιά σέντρα για τον Κέιν στην περιοχή, ο οποίος ξεμαρκαρίστηκε και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Εμπασί για το 1-1.
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