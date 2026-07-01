Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό: Οι Λεοπαρδάλεις αιφνιδίασαν και πήραν το προβάδισμα (vid)
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Η Λ.Δ Κονγκό κατάφερε να αιφνιδιάσει την Αγγλία και άνοιξε το σκορ στο 7΄με δυνατό σουτ του Σιπενγκα στην κλειστή γωνία του Πίκφορντ.
Ονειρικό ξεκίνημα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κόντρα στην Αγγλία! Μόλις στο 7΄κι έπειτα από βαθιά μπαλιά του Μπεμπά στο δεύτερο δοκάρι, ο Σπενς δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα κι εκείνη κατέληξε στα πόδια του Σιπένγκα στην περιοχή. Χωρίς να το πολυσκεφτεί ο επιθετικός του Κονγκό εκτέλεσε τον Πίκφορντ στην κλειστή του γωνία κι έδωσε το προβάδισμα από νωρίς στις Λεοπαρδάλεις για το 1-0.
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