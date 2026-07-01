Ο Μάνουελ Νόιερ είπε και επίσημα «αντίο» στην Εθνική Γερμανίας και έκανε μια ανάρτηση γεμάτη συγκίνηση.

Παρελθόν (για δεύτερη και τελευταία φορά) αποτελεί από την Εθνική Γερμανίας ο Μάνουελ Νόιερ, που γνωστοποίησε και επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από τα Πάντσερ, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Ο θρυλικός πλέον πορτιέρε που η αλήθεια είναι δεν θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό, παρότι είχε πει ήδη «αντίο» στη φανέλα με το εθνόσημο, επέστρεψε για το τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, ελέω της απουσίας του τραυματία Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Στη διοργάνωση, ο 40χρονος κίπερ αγωνίστηκε και στα 4 παιχνίδια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατήσει το μηδέν σε κάποιο από αυτά και ολοκλήρωσε συνολικά την παρουσία του με την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2014, στο οποίο πρωταγωνίστησε, ενώ είχε 128 συμμετοχές με 50 clean sheets.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα social media, ο Νόιερ τόνισε πως δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να αγωνιστεί ξανά με τη Γερμανία, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον πρόωρο αποκλεισμό.

«Ήταν πάντα τιμή για μένα!

Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.

Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αφετέρου, επειδή στα 40 μου χρόνια, με την εμπειρία τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων πίσω μου, ήθελα να στηρίξω τους νεότερους παίκτες όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και να βοηθήσω το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Παρά αυτόν τον πικρό αποκλεισμό, δεν μετανιώνω ούτε μια στιγμή για την απόφασή μου. Η απογοήτευσή μου είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια, αλλά αυτό που παραμένει πάνω απ' όλα είναι η βαθιά ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά».