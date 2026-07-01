Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γιούργκεν Κλοπ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους.

Τη.... βόμβα του καλοκαιριού, εν μέσω Μουντιάλ, έριξε ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ στα απόνερα του αποκλεισμού της Εθνικής Γερμανίας από την Παραγουάφη στη φάση των «32» του τουρνουά, ανέφερε πως ο Γιούργκεν Κλοπ είναι πλέον ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στους πάγκους!

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ δεν θα έλεγε όχι στο ενδεχόμενο να αναλάβει τις τύχες της πατρίδας του. Βέβαια, την μπαγκέτα κρατάει η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, καθώς ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Επομένως, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών και μετά συζητήσεις με τον Κλοπ, που δείχνει να ενδιαφέρεται για το πρότζεκτ των Πάντσερ. Θυμίζουμε πως ο «Κλόπο» απέχει από την προπονητική από το 2024, όταν και αποχώρησε από τον αγγλικό σύλλογο, πριν τον διαδεχθεί ο Άρνε Σλοτ.