Ιμπραΐμοβιτς: «Δεν μπορώ να βρω καμιά αδυναμία στο ρόστερ της Γαλλίας»

Το ρόστερ της Γαλλίας αποθέωσε ο Ιμπραΐμοβιτς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, αναφέροντας πως οι Μπλε έχουν τρεις από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και δεν υπάρχει καμία αδυναμία!

Με τον Μπαπέ να είναι σε... κέφια και να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο για τα δίχτυα στην αναμέτρηση με τη Σουηδία (3-0) οι Τρικολόρ έκλεισαν ραντεβού με την Παραγουάη στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ντεσάν τραβάει τα βλέμματα με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως το μεγάλο φαβορί, ανάμεσα σε αυτούς ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Αναλυτικότερα ο... ατακαδόρος Σουηδός που έχει πλέον ρόλο σχολιαστή έκανε ξεκάθαρο πως οι Μπλε, που έχουν σκοράρει τρία γκολ σε κάθε ματς, δεν έχουν καμία αδυναμία στο ρόστερ τους.

Πως άλλωστε θα μπορούσε να είναι αδιάφορος ο πλουραλισμός που διαθέτει η Γαλλία μεσοεπιθετικά. Με τους Μπαπέ, Ολίσε και Ντεμπελέ να συνθέτουν μια τριάδα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κάθε άμυνα, ενώ από τον πάγκο περιμένουν την ευκαιρία τους οι Μπαρκολά και Ντουέ!

Χαρακτηριστικά ο άλλοτε παίκτης Μίλαν, Παρί και Γιουνάιτεντ έπλεξε το εγκώμιο για το... γεμάτο αστέρες σύνολο του Ντεσάν: «Το είπα πριν το παιχνίδι με τη Σουηδία και το ξαναλέω και τώρα. Δεν έχω εντοπίσει καμία αδυναμία στο ρόστερ ή τον τρόπο παιχνιδιού της Γαλλίας. Ο καθένας από τους επιτιθέμενους της, μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ο Ολίσε δεν σκόραρε, αλλά «βλέπει» το γήπεδο με τρόπο που οι Ντεμπελέ και Μπαπέ δεν μπορούν, παρόλο που έχουν φυσικά, άλλα χαρίσματα σε σχέση με εκείνον. Θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα, αλλά στη μέρα της είναι τρομακτική. Διαθέτει τρεις από τους πέντε κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Τους Ντεμπελέ, Ολίσε και Μπαπέ. Οι άλλοι δύο είναι ο Χάαλαντ και ο Γιαμάλ. Ο Μέσι είναι μια κατηγορία μόνος του», τόνισε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτικη εκπομπή ο Ιμπραΐμοβιτς.