Ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε το 1-0 για τη Γαλλία στο 45ο λεπτό του ματς με τη Σουηδία, φτάνοντας τα 17 γκολ σε Μουντιάλ και τα πέντε στο φετινό. Αφησε στην 3η θέση τον Κλόζε.

Ολίσε, Ντεμπελέ και... μαγεία Μπαπέ για το 1-0! Η Γαλλία έγινε το «αφεντικό» του ματς με τη Σουηδία στο 45ο λεπτό με ένα πανέμορφο γκολ του σταρ της Ρεάλ.

Ο παίκτης των Τρικολόρ, πήρε την πάσα του Ντεμπελέ μετά το κόρνερ του Ολίσε και με εκπληκτικό σόλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ για το 1-0 των Μπλε, λίγο πριν την ανάπαυλα. Ήταν το πέμπτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ και το 17ο συνολικά στον θεσμό. Στα 19 είναι ο Μέσι.