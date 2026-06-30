Δεν παραιτείται ο Νάγκελσμαν από την εθνική Γερμανίας!

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Νάγκελσμαν δεν προτίθεται να παιραιτηθεί από την εθνική Γερμανίας, παρά τον απόκλεισμό των Πάντσερ στους «32» του Μουντιάλ.

Η Παραγουάη πήρε μια τεράστια πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ πετώντας εκτός διοργάνωσης τη Γερμανία (4-3 στα πέναλτι, 1-1 κ.δ, παράταση).

Η ήττα και ο αποκλεισμός της Μάνσαφτ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία, με τον κόσμο να αναζητά ευθύνες για αυτό το κάζο.

Όπως είναι φυσικό σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και στα πεπραγμένα του στα Πάντσερ, με τον ίδιο, ωστόσο, να μην είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει άμεσα τη θέση του.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο έγκριτος Νικολό Σκίρα, ο Γερμανός κόουτς έχει αποφασίσει να μην υποβάλει την παραίτησή του και να συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής.

Ωστόσο, το αν θα μείνει ή αν θα φύγει δεν περνά μόνο από το δικό του χέρι, μιας και η Ομοσπονδία θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να αποφασίσει εάν θέλει να τον κρατήσει ή να τον αποδεσμεύσει.

Το συμβόλαιό του εκπνέει το 2028, ενώ ήδη έχουν αρχίσει σενάρια που συνδέουν τον Γιούργκεν Κλοπ με τους Γερμανούς.