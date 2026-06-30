Η Παραγουάη κέρδισε με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι τη Γερμανία (1-1 κ.δ, παράταση) και την έστειλε... σπίτι νωρίς. Στους «16» με θρίαμβο η Αλμπιρόχα.

Ήρωας ο Χιλ, μοιραίος ο Τα! Η Παραγουάη πήρε τεράστια πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 πετώντας εκτός συνέχειας τη Γερμανία (4-3 στα πέναλτι, 1-1 κ.δ, παράταση). Η ομάδα της Νότιας Αμερικής θα περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Γαλλία - Σουηδία για να μάθει τον αντίπαλό της. Από την άλλη, η Γερμανία υπέστη τεράστιο κάζο και αποχαιρέτησε τον θεσμό. Είναι η τρίτη σερί διοργάνωση που η τετράκις Πρωταθλήτρια Κόσμου δεν καταφέρνει να πάει στους «16».