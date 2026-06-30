Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos το Gazz Floor και το Γαλλία - Σουηδία
Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ποδόσφαιρο. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο κανάλι του YouTube του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet, οι οποίοι θα απάντησουν στις δικές σας ερωτήσεις. Αργότερα στις 14:00 παραμείνετε στο Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, για όλα το ρεπορτάζ και τις μεταγραφές των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2) με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σουηδία (00:00, ΕΡΤ2) και το Μεξικό με το Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor Live by Novibet (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos Live by Interweteen (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (20:00, ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
- Γαλλία - Σουηδία (00:00 ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
- Μεξικό - Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1 - Live από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.