Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, καθώς και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ποδόσφαιρο. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο κανάλι του YouTube του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet, οι οποίοι θα απάντησουν στις δικές σας ερωτήσεις. Αργότερα στις 14:00 παραμείνετε στο Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, για όλα το ρεπορτάζ και τις μεταγραφές των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2) με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σουηδία (00:00, ΕΡΤ2) και το Μεξικό με το Εκουαδόρ (04:00, ΕΡΤ1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας