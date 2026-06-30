Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ απέναντι στη Γερμανία με τον Ενσίσο στο 42ο λεπτό στη Βοστώνη.

Ο Ενσίσο... πλήγωσε τη Γερμανία! Ο Παραγουανός σταρ άνοιξε το σκορ κόντρα στα Πάντσερ στο 42ο λεπτό και έγραψε το 1-0 για την πατρίδα του.

Αλμιρόν, Γκαλάρσα και Ενσίσο συνεργάστηκαν με τον τρίτον να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά μετά τη σέντρα του Γκαλάρσα, κάνοντας το 1-0 λίγο πριν βγει το ημίχρονο.