World Cup MVP powered by Interwetten: Ο Ντεμπελέ και το χατ τρικ των υποσχέσεων

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έλυσε τα ξόρκια στην εθνική Γαλλίας με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ κι άφησε υποσχέσεις για... μεταμόρφωση με τα χρώματα των Τρικολόρ.

«Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος στο Παρίσι» ήταν ο τίτλος που θα μπορούσε να περιγράψει την ιστορία της ζωής του. Η μεταμόρφωση άλλωστε από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην πόλη του Φωτός για χάρη της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν από τις πιο ριζικές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από το χαμένο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε δις πρωταθλητή Ευρώπης και νυν κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Μέχρι πρόσφατα ωστόσο αυτή η αλλαγή δεν είχε βρει αντίκτυπο και στην εθνική του ομάδα. Ο επιθετικός της Παρί άλλωστε μπορεί να είχε φέρει τα πάνω κάτω σε συλλογικό επίπεδο, όμως τα νούμερά του με το εθνόσημο στο στήθος παρέμεναν απογοητευτικά. Κόντρα στη Νορβηγία ωστόσο, ίσως να έκανε την αρχή για το step up και με την εθνική Γαλλίας.

Με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του με τη φανέλα των Μπλε, ο Ουσμάν Ντεμπελέ άφησε υποσχέσεις πως μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους επόμενους ηγέτες των Γάλλων και κέρδισε δικαίως τον τίτλο World Cup MVP powered by Interwetten για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο χατ τρικ και τα νούμερα στη Γαλλία

«Είμαι πολύ χαρούμενος» σχολίασε μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά δεν άργησε πολύ για να σκύψει και πάλι το κεφάλι. «Ήταν μια καλή εμφάνιση, αλλά έχω κάνει και καλύτερα παιχνίδια, όπως αυτό απέναντι στη Σενεγάλη, όπου πιστεύω ότι ήμουν πιο αποτελεσματικός». Λόγια περίεργα βέβαια να εκστομίσεις, ιδίως από τη στιγμή που προέρχεσαι από το πρώτο χατ τρικ της καριέρας σου με την εθνική σου ομάδα.

Ο Ντεμπελέ έπρεπε να περιμένει μέχρι τα 29 του χρόνια για να να προσθέσει κι αυτό το επίτευγμα στην μακρά λίστα των επιτυχιών του, η οποία βέβαια με τα χρώματα της Γαλλίας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τουναντίον, τα νούμερά του θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μέχρι και φτωχά. Σε 61 εμφανίσεις με τον εθνόσημο στο στήθος είχε σκοράρει μόλις οκτώ φορές, ενώ το μοναδικό του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε σημειωθεί πριν από μόλις μερικές ημέρες κόντρα στο Ιράκ.

Συνεπώς πριν από το ματς κορυφής απέναντι στη Νορβηγία, όλοι πόνταραν στον Κιλιάν Μπαπέ για να καθαρίσει την υπόθεση πρωτιά. Οι Βίκινγκ επέλεξαν να κατέβουν με τα... δεύτερα, άφησαν τα μεγάλα ονόματα στον πάγκο και στο τέλος της ημέρας τιμωρήθηκαν. Όχι όμως από τον αστέρα της Ρεάλ, αλλά από το... ασχημόπαπο που μεταμορφώθηκε σε κύκνο και στο Μουντιάλ.

Ο Ντεμπελέ των ρεκόρ

7΄, 20΄, 32΄. Τρία απανωτά χτύπημα. Λίγο μετά το ημίωρο, ο Ντεμπελέ είχε σκοράρει ισάριθμα γκολ, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Το αριστερό του πλασέ μετατράπηκε σε εφιάλτη για το σύνολο του Στάλε Σολμπάκεν, ο οποίος αντίκριζε κάθε φορά με τρόμο τη μπάλα να φεύγει με φάλτσα από το πόδι του Γάλλου και να αναπαύεται στη γωνία της εστίας. Μέχρι το 32΄ο Ντεμπελέ είχε πετύχει ό,τι ποτέ ξανά στο παρελθόν...

3 - 🇫🇷 Ils ont inscrit un triplé en Coupe du Monde avec l'équipe de France :



Just Fontaine v 🇵🇾 en 1958

Just Fontaine v 🇩🇪en 1958 (quadruplé)

Kylian Mbappé v 🇦🇷en 2022

Ousmane Dembélé v 🇳🇴en 2026



Historique. pic.twitter.com/NWc4UkUIn0 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

Κι έγραψε παράλληλα το όνομά του με χρυσά γράμματα στο ανθολόγιο των Μουντιάλ. Το δικό του χατ τρικ άλλωστε πρόκειται για το δεύτερο ταχύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης από την αρχή αγώνα, καθώς μόνο ο Αυστριακός, Έριχ Προμπστ, το είχε καταφέρει σε καλύτερο χρόνο πίσω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954. Ενώ παράλληλα έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Τρικολόρ που πετυχαίνει χατ τρικ σε τελική φάση του θεσμού!

Ο πρώτος ήταν ο θρυλικός Ζιστ Φοντέν πίσω στο 1958 που το κατάφερε μάλιστα δυο φορές απέναντι σε Δυτική Γερμανία και Παραγουάη, προτού τον ακολουθήσει πολύ πρόσφατα ο Κιλιάν Μπαπέ με τα τρία γκολ που πέτυχε στον τελικό του Κατάρ απέναντι στην Αργεντινή. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ προστέθηκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ.

Ένα κλειστό κλαμπ που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον. Διότι όταν το όνομά του συνδέεται με εκείνα δυο απόλυτων θρύλων του γαλλικού ποδοσφαίρου, τότε οι προσδοκίες αυτόματα γιγαντώνονται για τη συνέχεια...

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!