Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για την πρεμιέρα των «32»

Τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου ξεκινούν και η Ανάλυση της Ημέρας είναι και πάλι εδώ, εστιάζοντας στις επιλογές που ξεχωρίζουν από την πρώτη αναμέτρηση των «32».

Η φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αποτελεί παρελθόν και η Ανάλυση της Ημέρας συνεχίζεται πλέον στα νοκ-άουτ και τη φάση των «32», παρέα με το Πάμε Στοίχημα.

Απόψε, η αυλαία των νοκ-άουτ ανοίγει με το πρώτο από τα 16 ζευγάρια, ανάμεσα σε δύο ομάδες που προκρίνονται για πρώτη φορά από τον όμιλο.

Νότια Αφρική - Καναδάς: Τακτική, ένταση και παράταση (;)

Το 2010 να αποκλείστηκε ως διοργανώτρια, καταλήγοντας 3η στην ισοβαθμία σε όμιλο με Ουρογουάη, Μεξικό, Γαλλία. Αυτή τη φορά, η Νότια Αφρική στάθηκε πιο τυχερή και στο τέλος χαμογέλασε διάπλατα. Το σύνολο του Ούγκο Μπρόος δεν έθελξε σε καμία περίπτωση με την εικόνα του, αλλά στο τελευταίο ματς του ομίλου κόντρα στη Νότια Κορέα παρουσιάστηκε έτοιμο για να πάρει αυτό που έχασε στα… σημεία πριν από 16 χρόνια, τερματίζοντας εν τέλει στη 2η θέση του γκρουπ και μάλιστα με την ίδια συγκομιδή βαθμών που τους είχε αφήσει εκτός στο τουρνουά της… βουβουζέλας.

Αντίπαλος στο πρώτο νοκ-άουτ για τους Νοτιοαφρικανούς; Ο Καναδάς, ένας εκ των τριών διοργανωτών, ο οποίος έκανε το χρέος του και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε νοκ-άουτ τερματίζοντας στη 2η θέση πίσω από την πιο έμπειρη Ελβετία.

Αμφότερες οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τους βατούς ομίλους τους και η μεταξύ τους μονομαχία προμηνύεται πιο σύνθετη από όσο περιμένει κανείς. Οι Καναδοί έχουν την ποιότητα και την ταχύτητα μεσοεπιθετικά για να επιβληθούν, απέναντί τους, όμως, τίθεται ένα δυσκολοκατάβλητο σύνολο που δέχεται δύσκολα γκολ, δεν έχει πρόβλημα να μένει πίσω από την μπάλα και έχει τις αντοχές για ένα ματς υψηλής έντασης.

Με δεδομένο ότι οι Καναδοί θα κληθούν να αγωνιστούν για πρώτη φορά στο τουρνουά εκτός της χώρας τους (στο Λος Άντζελες) και την ιδιότυπη συνθήκη του match-up δύο άπειρων ομάδων από νοκ-άουτ αναμέτρηση, θεωρούμε πως υα δούμε ένα ματς κλειστό, νευρικό και με κάρτες εκατέρωθεν. Κι αν δεν ανοίξει το σκορ από νωρίς, το άγχος και η προσοχή να μη δεχθούν γκολ θα κυριαρχήσει. Επιλέγουμε, λοιπόν, με μια δόση ρίσκου την ισοπαλία (και την πρώτη παράταση), σε συνδυασμό με Over 3,5 κάρτες στον αγώνα.