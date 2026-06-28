Με την ολοκλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ της Αμερικής, το Gazzetta σας παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό στατιστικό σχετικά με τα γκολ που μπήκαν μετά το 80'.

Μετά από 72 παιχνίδια και τρεις αγωνιστικές, οι όμιλοι του Μουντιάλ της Αμερικής έριξαν την... αυλαία τους και πλέον ακολουθούν τα νοκ-άουτ στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Είχαμε εκπλήξεις που πέρασαν, απογοητεύσεις που αποκλείστηκαν και φαβορί που επαλήθευσαν την ανωτερότητα τους.

Ωστόσο είχαμε και πολλά γκολ με το ένα ρεκόρ να «σπάει» μετά το άλλο και το θέαμα να είναι συναρπαστικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόλις 7 ματς έληξαν χωρίς σκορ (!), ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα στατιστικό που εντυπωσιάζει και δεν είναι άλλο από το χρονικό διάστημα που μπήκαν τα γκολ.

Το Gazzetta έκατσε και... σύλλεξε και τους 72 αγώνες από τους ομίλους της διοργάνωσης και σας παρουσιάζει πόσα τέρματα έχουν επιτευχθεί μετά το 80ο λεπτό των παιχνιδιών.

Με αποκορύφωμα την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, το ποσοστό έφερε την απόλυτη ισορροπία καθώς μιλάμε για το 50% των ματς. Δηλαδή από τα 72 που έγιναν, στα 36 είχαμε τουλάχιστον ένα γκολ μετά το 80' (!). Συγκεκριμένα, την 1η αγωνιστική, από τα 24 παιχνίδια, στα 14 υπήρξε κάτι τέτοιο ενώ από 11 σε κάθε αγωνιστική για τις επόμενες δύο... στροφές φτάνοντας τον μαγικό αριθμό «45» στο σύνολο των γκολ.

Φυσικά ξεχωρίζουν και κάποια ντέρμπι όπως αυτό της Γαλλίας και της Σενεγάλης που έληξε 3-1 και τα τρία από τα τέσσερα γκολ του αγώνα μπήκαν μετά το 80'. Παρόμοια κατάσταση και στο Ελβετία-Βοσνία που έληξε με 4-1 και τα τέσσερα τέρματα ήρθαν σε εκείνο το διάστημα.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ματς και σε παρένθεση πόσα τέρματα μπήκαν:

1η αγωνιστική:

Ν. Κορέα-Τσεχία 2-1 (1)

ΗΠΑ - Παραγουάη 4-1 (1)

Κατάρ - Ελβετία 1-1 (1)

Γερμανία - Κουρασάο 7-1 (1)

Ολλανδία - Ιαπωνία 2-2 (1)

Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ 1-0 (1)

Σουηδία - Τυνησία 5-1 (2)

Σ. Αραβία - Ουρουγουάη 1-1 (1)

Γαλλία - Σενεγάλη 3-1 (3)

Ιράκ - Νορβηγία 1-4 (1)

Αυστρία - Ιορδανία 3-1 (1)

Αγγλία - Κροατία 4-2 (1)

Γκάνα - Παναμά 1-0 (1)

Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3 (1)

2η αγωνιστική:

Τσεχία - Ν. Αφρική 1-1 (1)

Ελβετία - Βοσνία 4-1 (4)

Κανάδα - Κατάρ 6-0 (1)

Ολλανδία - Σουηδία 5-1 (1)

Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 (1)

Τυνησία - Ιαπωνία 0-4 (1)

Ν. Ζηλανδία - Αίγυπτος 1-3 (1)

Αργεντινή - Αυστρία 2-0 (1)

Νορβηγία - Σενεγάλη 3-2 (1)

Ιορδανία - Αλγερία 1-2 (1)

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0 (1)

3η αγωνιστική:

Βοσνία - Κατάρ 3-1 (1)

Μαρόκο - Αϊτή 4-2 (1)

Τσεχία - Μεξικό 0-3 (1)

Τουρκία - ΗΠΑ 3-2 (1)

Νορβηγία - Γαλλία 1-4 (1)

Σενεγάλη - Ιράκ 5-0 (1)

Ν. Ζηλανδία - Βέλγιο 1-5 (3)

Κροατία - Γκάνα 2-1 (1)

Κονγκό - Ουζμπεκιστάν 3-1 (1)

Ιορδανία - Αργεντινή 1-3 (1)

Αλγερία - Αυστρία 3-3 (2)