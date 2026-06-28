Κολομβία - Πορτογαλία 0-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 0-0 ανάμεσα σε Κολομβία και Πορτογαλία.
Σε ένα ματς που είχε αρκετές καλές φάσεις αλλά και τους τερματοφύλακες σε εξαιρετική βραδιά, Κολομβία και Πορτογαλία έμειναν στο 0-0, με τους Καφετέρος να παίρνουν την πρωτιά στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους Ίβηρες να τερματίζουν δεύτεροι.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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