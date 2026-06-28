Λ.Δ Κονγκό - Ουζμπεκιστάν 3-1: Τα highlights από την ιστορική πρόκριση των Αφρικανών
Στα ουράνια οι ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μετά τη νίκη επί του Ουζμπεκιστάν. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Μουτουσαμί έφερε τούμπα το ματς στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με το τελικό 3-1 προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γουισά με δυο γκολ εξελίχθηκε στον πρωταγωνιστή του αγώνα κι έστειλε τις Λεοπαρδάλεις στην επόμενη φάση. Δείτε τα highlights πίσω από την ιστορική πρόκριση.
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