Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έφερε τούμπα το ματς κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και με το τελικό 3-1 πανηγύρισε την πρώτη της παρουσία στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Στα ουράνια οι ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μετά τη νίκη επί του Ουζμπεκιστάν. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Μουτουσαμί έφερε τούμπα το ματς στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με το τελικό 3-1 προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γουισά με δυο γκολ εξελίχθηκε στον πρωταγωνιστή του αγώνα κι έστειλε τις Λεοπαρδάλεις στην επόμενη φάση. Δείτε τα highlights πίσω από την ιστορική πρόκριση.