Το Μουντιάλ εκτοξεύει την οικονομία του Μεξικού

Η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ήδη προσφέρει σημαντική ώθηση στη μεξικανική οικονομία, με την οικονομική δραστηριότητα των δύο πρώτων εβδομάδων να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέφερε στο Μεξικό οικονομική δραστηριότητα ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, καθώς η χώρα ολοκληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της ως συνδιοργανώτρια της διοργάνωσης. Η αυξημένη τουριστική κίνηση και η ενίσχυση της κατανάλωσης αποδίδονται άμεσα στη διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορικών, Υπηρεσιακών και Τουριστικών Επιμελητηρίων του Μεξικού (Concanaco), η οικονομική επίδραση των δύο πρώτων εβδομάδων της διοργάνωσης ξεπέρασε τo 1 δισ. δολάρια. Εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και καταστήματα αθλητικών ειδών κατέγραψαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς η πορεία της εθνικής ομάδας στη φάση των ομίλων τροφοδότησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Στην τουριστική συνοικία Zona Rosa της Πόλης του Μεξικού, τα καταστήματα εστίασης λειτούργησαν με διευρυμένο ωράριο και ενισχυμένο προσωπικό για να ανταποκριθούν στην αυξημένη προσέλευση επισκεπτών. Ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η κατανάλωση αυξανόταν αισθητά όταν η εθνική ομάδα νικούσε, με τη μέση δαπάνη ανά παρέα να πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης, όπου οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε βάρδιες που έφθαναν έως και τις 15 ώρες κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων του Μεξικού. Οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η διοργάνωση υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες τόσο ως προς την επισκεψιμότητα όσο και ως προς τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο πρόεδρος της Concanaco, Οκτάβιο ντε λα Τόρε, δήλωσε ότι η οικονομική επίδραση συγκεντρώνεται κυρίως στις τρεις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες - την Πόλη του Μεξικού, τη Γουαδαλαχάρα και το Μοντερέι - αλλά επεκτείνεται και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι πολιτείες Σακατέκας, Οαχάκα, Ιδάλγο και Πουέμπλα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Συνομοσπονδίας, το συνολικό οικονομικό όφελος από το Παγκόσμιο Κύπελλο ενδέχεται να φθάσει τα 3,7 δισ. δολάρια.

Στο Μοντερέι, όπου δεν αγωνίστηκε η εθνική ομάδα του Μεξικού, οι τοπικές αρχές επέλεξαν να προωθήσουν άλλες εθνικές ομάδες και σημαντικές αναμετρήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε σε πληρότητα ξενοδοχείων που άγγιξε το 85% κατά την πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, οι πρώτοι οικονομικοί δείκτες είναι θετικοί. Τον Απρίλιο η οικονομία του Μεξικού κατέγραψε μηνιαία αύξηση 1,2% και ετήσια ανάπτυξη 2,2%, με την κατασκευαστική δραστηριότητα να ενισχύεται κατά 7,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με την οικονομολόγο Γκαμπριέλα Σίλερ της Banco Base, η επιτάχυνση αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τα έργα υποδομής, την κατανάλωση και την τουριστική δραστηριότητα που προκάλεσε η διοργάνωση του Μουντιάλ.