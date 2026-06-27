Μουντιάλ 2026: Ο Μπιέλσα αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την αλλαγή των Βαλβέρδε και Μουσλέρα στο ημίχρονο

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση του να αλλάξει τους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Φερνάντο Μουσλέρα, στο ημίχρονο του αγώνα της Ουρουγουάης με την Ισπανία.

Η Ουρουγουάη ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία, χάρη στο γκολ του Μπαένα στο 42', το οποίο προήλθε από το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της «Σελέστε», Φερνάντο Μουσλέρα.

Μάλιστα, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας από τη Λατινική Αμερική, Μαρσέλο Μπιέλσα, προχώρησε σε μία τολμηρή απόφαση στο ημίχρονο και αντικατέστησε τον 40χρόνο κίπερ με τον αναπληρωματικό, Σέρτζιο Ροσέ.

Στη συνέχεια, ο 70χρόνος τεχνικός επέλεξε να απομακρύνει και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος φέρεται να ηγήθηκε της «επανάστασης» που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο της χώρας, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα χρειαζόταν επειγόντως ένα γκολ.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Μπιέλσα αποκάλυψε τους λόγους, για τους οποίους προέβη σε αυτές τις αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την αλλαγή του Μουσλέρα, ο άλλοτε προπονητής της Λιντς τόνισε ότι η απόφαση βασίστηκε στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη, ενώ στην περίπτωση του Βαλβέρδε, η αλλαγή ήταν ξεκάθαρα θέμα τακτικής.

🚨 Marcelo Bielsa: “Fernando Muslera asked me to be subbed off at half time”. pic.twitter.com/MW2u1tqltE June 27, 2026

«Ο Φερνάντο Μουσλέρα μου ζήτησε τον αντικαταστήσω στο ημίχρονο. Η αλλαγή του Φέντε Βαλβέρδε ήταν δική μου απόφαση, καθώς ήθελα μεγαλύτερη παρουσία στην επίθεση», σημείωσε ο Μπιέλσα