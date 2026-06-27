Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και βρέθηκε στους «32», την ίδια ώρα που η Σελέστε είπε... αντίο στη διοργάνωση. Μοιραίος ο Μουσλέρα.

Χωρίς να πείσει, με την εμφάνισή της να είναι υποτονική, η Ισπανία πήρε τη δεύτερη νίκη στον όμιλο και μαζί την πρωτιά. Οι Ιβηρες επικράτησαν 1-0 της Ουρουγουάης, πέταξαν εκτός την ομάδα του Μπιέλσα και συνεχίζουν στους «32» του Μουντιάλ. Μοιραίος για τη Σελέστε που αποκλείστηκε ο Μουσλέρα, ο οποίος και έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το γκολ που δέχθηκε. Μάλιστα, ο 40χρονος έγινε αλλαγή στην επανάληψη, όπως και ο Βαλβέρδε! Με δέκα ολοκλήρωσε η Σελέστε λόγω αποβολής του Κανόμπιο στις καθυστερήσεις.

Μια φάση, ένα λάθος, ένα γκολ!

Η Ισπανία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (1-0), παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησε ένα από τα πιο υποτονικά πρώτα ημίχρονά της στη διοργάνωση. Οι Ίβηρες δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, είχαν αργή κυκλοφορία της μπάλας, ελάχιστη δημιουργία και δεν βρήκαν λύσεις μέσα από τον άξονα, με τους Πέδρι, Ρόδρι, Ογιαρθάμπαλ και Κουκουρέγια να κινούνται σε ρηχά νερά. Ο μόνος που δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, μέχρι να πέσει η απόδοσή του, ενώ ο Μπαένα ξεχώρισε χάρη στη φάση που έκρινε το πρώτο μέρος.

Η Ουρουγουάη είχε καλύτερη εικόνα για το μεγαλύτερο διάστημα του ημιχρόνου, έλεγξε τον ρυθμό και μέχρι το 42ο λεπτό κρατούσε στα χέρια της την πρόκριση. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Ουγκάρτε άφησε προσωρινά την ομάδα με αριθμητικό μειονέκτημα στη φάση εξέλιξης της επίθεσης της Ισπανίας. Ο Γιορέντε πρόλαβε να σεντράρει, ο Μπαένα εκτέλεσε από κοντά και ο Μουσλέρα υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, αδυνατώντας να συγκρατήσει μία σχετικά εύκολη προσπάθεια, χαρίζοντας ουσιαστικά το προβάδισμα στους Ισπανούς. Το λάθος του 40χρονου τερματοφύλακα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς ανέτρεψε την εικόνα ενός ημιχρόνου στο οποίο η Ουρουγουάη έδειχνε πιο σταθερή και πιο κοντά στον στόχο της.

Αλλαγή ο Μουσλέρα, εκτός και ο Βαλβέρδε!

Ο Μπιέλσα… τάραξε τα νερά, αφού στο ημίχρονο άφησε εκτός τον Μουσλέρα μετά το σοβαρό του λάθος. Σα να μην έφτανε αυτό, έκανε αλλαγή και τον αρχηγό της ομάδας, τον Βαλβέρδε θέλοντας περισσότερο να φορτώσει την επίθεσή του. Η Ουρουγουάη είχε ένταση, αλλά όχι λύσεις επιθετικές. Στο πρώτο τέταρτο του β’ μέρους η Ισπανία συνέχισε να είναι υποτονική, κάτι που ανάγκασε τον Ντε λα Φουέντε με περάσει εκτός τον Μερίνο και να δώσει χρόνο σε Ολμο, Ρουίθ. Οι Ιβηρες ανέβασαν κατά διαστήματα την απόδοσή τους και στο 72’ είχαν ευκαιρία με τον Γιαμάλ, ο οποίος όμως άργησε και δεν μπόρεσε να απειλήσει. Στο τελευταίο τέταρτο οι Ιβηρες είχαν περισσότερο παθητικό ρόλο, δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα και κράτησαν το μηδέν.

Στο 86’ είχαν τη μεγαλύτερή τους ευκαιρία, όταν από ωραίο συνδυασμό με τον Ρουίθ, ο Τόρες είδε το πλασέ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι! Οι Ουρουγουανοί τα έπαιξαν όλα για όλα και στο 90’ ζήτησαν πέναλτι σε πέσιμο του Βίνιας. Μάλιστα, λίγο αργότερα ο Κανόμπιο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. Το πολυπόθητο γκολ δεν ήρθε ποτέ και η Σελέστε είπε «αντίο» για έκτη φορά πριν φτάσει στα νοκ άουτ.

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46' Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45' Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56' Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70' Ροντρίγκες), Νούνιες

Ισπανία(Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60' Όλμο), Πέδρι (60' Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66' Πίνο), Γιαμάλ (76' Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76' Νίκο Γουίλιαμς)