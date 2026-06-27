Το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς στη φάση των ομίλων, το Πράσινο Ακρωτήρι συνδύασε την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με την πρόκριση στα νοκ άουτ! Οι Μπλε Καρχαρίες έμειναν στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και τερμάτισαν δεύτεροι στον 8ο όμιλο, πίσω από την Ισπανία, και θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο του τίτλου, Αργεντινή.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Αφρικανούς να έχουν σε γενικές γραμμές την πρωτοβουλία των κινήσεων και κύριο εκφραστή των ευκαιριών τους τον Σεμέδο, που είδε τον Αλ Οβάις να τον σταματά στο 22', ενώ ήταν άστοχος σε σουτ που επιχείρησε στο 42'. Η μοναδική καλή στιγμή για τους Άραβες ήρθε στο 45+2', με τον Βοζίνια να μπλοκάρει την κεφαλιά του Κάνο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Αλ Οβάις να σταματά το σουτ του Μοντέιρο στο 48', ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Πίνα απείλησε από μακριά αλλά ήταν άστοχος. Οι Σαουδάραβες προσπάθησαν να ανέβουν, με τον Βοζίνια να αποσοβεί τον κίνδυνο μετά το γύρισμα του Αλ Σαμάτ (67'), ενώ στο 74' ο Αλ Οβάις κράτησε ζωντανή την ομάδα του σταματώντας τον Ντουάρτε σε τετ α τετ. Το σκορ εντέλει δεν άνοιξε ποτέ, με τους Αφρικανούς να παίρνουν την ιστορική πρόκριση και τα Πράσινα Γεράκια να χάνουν μια μεγάλη ευκαιρία...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια - Β. Πίνα (90+4' Μορέιρα), Λόπες, Μπόρζες, Ζοάο Πάουλο - Κ. Πίνα - Μέντες (71' Ροντρίγκες), Ντ. Ντουάρτε, Μοντέιρο (71' Λ. Ντουάρτε), Σεμέδο (61' Βαρέλα) - Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα)

Σαουδική Αραβία: Αλ Οβάις - Αμπντουλχαμίντ, Αλ Αμρί, Ταμπακτί (33' Λαζάμι), Μπουσάλ (82' Αλ Χαρμπί) - Μαντάς (65' Αλ Χαμντάν), Ν. Αλ Νταουσαρί, Αλ Καϊμπαρί (46' Αλ Τζουβαΐρ), Σ. Αλ Νταουσαρί (65' Αλ Σαλέμ) - Κάνο, Αλ Μπουραϊκάν