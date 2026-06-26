Ο Εντιαγέ έκανε το 5-0 για τη Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ με τρομερό σουτ στο 81ο λεπτό.

Ο ένας... κεραυνός μετά τον άλλον για τη Σενεγάλη, που έφτασε στο 5-0 απέναντι στο Ιράκ, αυτή τη φορά με τρομερό σουτ του Εντιαγέ στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.