Σενεγάλη - Ιράκ: Το γκολ του Εντιαγέ για το 5-0
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Ο Εντιαγέ έκανε το 5-0 για τη Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ με τρομερό σουτ στο 81ο λεπτό.
Ο ένας... κεραυνός μετά τον άλλον για τη Σενεγάλη, που έφτασε στο 5-0 απέναντι στο Ιράκ, αυτή τη φορά με τρομερό σουτ του Εντιαγέ στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.
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