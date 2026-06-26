Μετά το γύρισμα του Καμαρά, ο Σαρ έκανε από κοντά το 2-0 για τη Σενεγάλη απέναντι στο Ιράκ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το 3-0 από τον Γκέιγ.

Διπλασίασε τα τέρματά της ενάντια στο Ιράκ των δέκα παικτών η Σενεγάλη, με τον Καμαρά να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Σαρ να σκοράρει με προβολή για το 2-0 στο 56ο λεπτό. Στο δε 59', ήρθε και το 3-0, με τον Γκέιγ να σκοράρει με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή.