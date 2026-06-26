Σενεγάλη - Ιράκ: Το γκολ του Ντιαρά για το 1-0
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Η Σενεγάλη πήρε το προβάδισμα ενάντια στο Ιράκ με γκολ του Ντιαρά στο τέταρτο μόλις λεπτό.
Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σενεγάλη στην αναμέτρηση με το Ιράκ, καθώς στο τέταρτο μόλις λεπτό ο Ντιαρά άνοιξε το σκορ κάνοντας επαφή με την μπάλα από κοντά μετά την καρφωτή κεφαλιά του Σεκ.
@Photo credits: Associated Press
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