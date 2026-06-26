Η Σενεγάλη πήρε το προβάδισμα ενάντια στο Ιράκ με γκολ του Ντιαρά στο τέταρτο μόλις λεπτό.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σενεγάλη στην αναμέτρηση με το Ιράκ, καθώς στο τέταρτο μόλις λεπτό ο Ντιαρά άνοιξε το σκορ κάνοντας επαφή με την μπάλα από κοντά μετά την καρφωτή κεφαλιά του Σεκ.