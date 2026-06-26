Ένταση εντός της Ουρουγουάης, καθώς οι παίκτες ήρθαν σε κόντρα με τον προπονητή, Μαρσέλο Μπιέλσα, για την ένταση των προπονήσεων!

Η Ουρουγουάη παίζει το τελευταίο της χαρτί την τρίτη και τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ισπανία, καθώς στα πρώτα δυο ματς δεν παρουσιάστηκε σοβαρή και πέταξε βαθμούς απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι. Οι δυο απανωτές ισοπαλίες έχουν θέσει σε κίνδυνο την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ και το κλίμα φαίνεται πως δεν είναι και το καλύτερο στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα μάλιστα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «ESPN» οι εντάσεις ανέβηκαν πρόσφατα στη βάση της Σελέστε, όταν ορισμένοι ποδοσφαιριστές τα «έχωσαν» στον Μαρσέλο Μπιέλσα για τις εξαντλητικές προπονήσεις. Συγκεκριμένα οι Φέντε Βαλβέρδε, Ουγκάρτε, Μπεντακούρ και Ροσέτ μετέφεραν στον Μπιέλσα πως δεν αντέχουν την ένταση των προπονήσεων, καθώς είναι πολύ απαιτητικές και εμπεριέχουν κινδύνους για τραυματισμό.

Παράλληλα παραπονέθηκαν για την τακτική του φιλοσοφία και τον προέτρεψαν να κάνει ένα βήμα πίσω κόντρα στην Ισπανία, παίζοντας σε χαμηλό μπλοκ με αντεπιθέσεις, προκειμένου να μην εκτεθούν απέναντι στη Ρόχα. Η απάντηση του Αργεντινού πάντως δεν ήταν αυτή που ήλπιζαν.

Συγκεκριμένα ο Μπιέλσα κατόπιν μάζεψε όλη την ομάδα και σε ραντεβού 45 λεπτών τους... κατσιάδιασε, κατηγορώντας ορισμένους ότι προσπαθούν να τον οδηγήσουν προς την έξοδο. Υπενθύμισε δε πως συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έκαναν καριέρας χάρη σε εκείνον και επέμεινε πως η Ουρουγουάη πρέπει να παίξει man to man απέναντι στην Ισπανία και να μην κλειστεί στην περιοχή της.