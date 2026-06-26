Ο Ελάνγκα σκόραρε και έστειλε τη Σουηδία στους «32» του Μουντιάλ 2026 χωρίς όμως να το καταλάβει.

Σε ένα ισορροπημένο ματς στην πολιτεία του Τέξας Σουηδία και Ιαπωνία πήγαν... παρεούλα στους «32» του Μουντιάλ 2026. Αμφότερες έπαιρναν το πολυπόθητο εισιτήριο με τον βαθμό της ισοπαλίας, όπως και έγινε. Μόνο που αυτο ήταν κάτι που δεν θυμόταν ο Ελάνγκα!

Πιο συγκεκριμένα Ιαπωνία και Σουηδία μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) σε ένα ματς όπου το πρώτο μέρος δεν είχε θεάμα. Στο δεύτερο οι Μπλε Σαμουράι ήταν αυτοί που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο για τα δίχτυα χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Μαέντα, όταν στο 56' βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0. Ωστόσο η απάντηση ήρθε δια ποδός... Ελάνγκα, ο οποίος έξι λεπτά αργότερα έπιασε τρομερό σουτ από πλάγια θέση οριακά έξω από την περιοχή και αιφνιδίασε τον Σουζούκι για το 1-1.

Sweden are, put bluntly, really confusing. Especially to Anthony Elanga.



He slumped to the ground at full-time and beat the ground in frustration. He didn’t realise 1-1 was enough for them qualify, despite what Graham Potter had said earlier.



📝 @Zonal_Marking… pic.twitter.com/CWPqvqD7h2 June 26, 2026

Το αποτέλεσμα αυτό αρκούσε για να συνεχίσει η ομάδα του στο τουρνουά που θα βρεθεί απέναντι με μια εκ των Γαλλία ή Νορβηγία. Ωστόσο όσο και αν ακούγεται περιέργο, ο ίδιος δεν πήρε χαμπάρι! Ναι καλά διαβάσατε ο εξτρέμ της Νιουκαστλ έστειλε την χώρα του στους «32» και μετά το σφύριγμα της λήξης έπεσε κάτω στον αγωνιστικό χώρο νομίζοντας ότι το ταξίδι του στα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ έφτασε στο τέλος του.

Μπορεί ο Πότερ να του το είχε πει πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Όμως δεν συγκράτησε αυτή την πληροφορία όπως αποδείχθηκε. Σε δηλώσεις του ο Άγγλος τεχνικός μίλησε με... μπόλικη δόση χιούμορ:«Να είναι καλά το παιδί, του το είχαμε πει».