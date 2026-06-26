Σε ένα κλειστό παιχνίδι, Ιαπωνία και Σουηδία μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), αλλά και το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ. Με Βραζιλία στα νοκ-άουτ οι Σαμουράι.

Μια ισοπαλία που πανηγυρίστηκε σαν νίκη και από τις δυο τους. Σε ένα ισορροπημένο ματς στην πολιτεία του Τέξας, Ιαπωνία και Σουηδία παρέδωσαν μαθήματα τακτικής και μπόλικης στρατηγικής εις βάρος του θεάματος. Στο τέλος ωστόσο ποσώς τους ενδιέφερε, μιας και με το τελικό 1-1 πέρασαν αμφότερες στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Με τη Βραζιλία στους «32» οι Ιάπωνες!

Όλα μηδέν σε ένα φτωχό ημίχρονο

Το πρώτο μέρος δεν είχε απολύτως τίποτα να δείξει από άποψη θεάματος, με το αργό τέμπο, τ μάχη του κέντρου και τη στρατηγική να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Οι Ιάπωνες ωστόσο είχαν λίγη σπίθα στο παιχνίδι τους, την οποία πήγαν να μετατρέψουν σε γκολ στο 45΄με πλασέ του Νακαμούρα που εξουδετέρωσε ο Ζέτεστρεμ. Η ευκαιρία του Ιάπωνα ήταν και η μοναδική σε ένα πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορα, όμως το ξεκίνημα του β΄ημιχρόνου είχε διαφορετικό χαρακτήρα.

Προβάδισμα οι Σαμουράι και άμεση απάντηση

Οι Ιάπωνες επέστρεψαν πιο ζωηροί μετά την ανάπαυλα και τελικά κατάφεραν να προηγηθούν στο 56΄, όταν έπειτα από υπέροχο συνδυασμό ο Μαέντα βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0. Το προβάδισμα των Σαμουράι ωστόσο έδρασε σαν κουβάς με παγωμένο νερό για τη Σουηδία, η οποία αντέδρασε άμεσα για την ισοφάριση.

Έξι λεπτά αργότερα συγκεκριμένα ο Ελάνγκα έπιασε τρομερό σουτ από πλάγια θέση οριακά έξω από την περιοχή και αιφνιδίασε τον Σουζούκι για το 1-1. Στο 65΄μάλιστα οι Σκανδιναβοί άγγιξαν την ανατροπή, αλλά αυτή τη φορά ο γκολκίπερ της Ιαπωνίας είχε σωστή αντίδραση στο πλασέ του Ίσακ. Το τελευταίο εικοσάλεπτο κυριεύτηκε από συνεχείς διακοπές για cooling breaks, φάουλ κι αλλαγές, όμως οι Σκανδιναβοί πάτησαν γκάζι για τη νίκη στις καθυστερήσεις.

Αρχικά στο 90΄+3΄ο Σουζούκι είπε όχι σε σουτ του Ελάνγκα και δευτερόλεπτα αργότερα έδιωξε ενστικτωδώς την καρφωτή κεφαλιά του Ίσακ για να κρατήσει μέχρι τέλους την ισορροπία. Μια ισορροπία που βρήκε τους Ιάπωνες να τερματίζουν στη δεύτερη θέση και να πέφτουν πάνω στη Βραζιλία στα νοκ-άουτ, τη στιγμή που η Σουηδία περιμένει ακόμα να μάθει τον αντίπαλό της.

Ιαπωνία (Χάτζιμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Σέκο (75΄Ουατανάμπι), Ιτακούρα, Ίτο, Σουγκαβάρα, Νακαμούρα (75΄Ναγκατόμο), Καμάντα, Τανάκα, Μαέντα, Ντοάν (67΄Ίτο), Ουέντα (66΄Ογκάβα)

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρεμ, Λαγκερμπιέλκε, Χάιν (37΄Μπέργκβαϊλ), Λίντελοφ, Μπέρνχαρντσον (65΄Σβένσον), Γκούντμουντσον, Αγιάρι, Στρουντ (75΄Σέμα), Ελάνγκα, Γόκερες, Ίσακ