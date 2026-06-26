Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και σας μεταφέρουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις, αλλά και το ρεπορτάζ από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία.

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα και τέσσερις ακόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αναλυτικά, στις 22:00 η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία (ΕΡΤ2) και η Σενεγάλη το Ιράκ (ΕΡΤ1).

Στη συνέχεια, ακολουθούν στις 03:00 το Ουρουγουάη - Ισπανία (ΕΡΤ2) και το Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1). Στη συνέχεια, η Νέα Ζηλανδία κοντράρεται με το Βέλγιο στις 06:00, ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος παίζει με το Ιράν (ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας