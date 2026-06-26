Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και τα ματς του Μουντιάλ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και σας μεταφέρουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις, αλλά και το ρεπορτάζ από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία.
Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα και τέσσερις ακόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αναλυτικά, στις 22:00 η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία (ΕΡΤ2) και η Σενεγάλη το Ιράκ (ΕΡΤ1).
Στη συνέχεια, ακολουθούν στις 03:00 το Ουρουγουάη - Ισπανία (ΕΡΤ2) και το Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1). Στη συνέχεια, η Νέα Ζηλανδία κοντράρεται με το Βέλγιο στις 06:00, ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος παίζει με το Ιράν (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Νορβηγία - Γαλλία (22:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Σενεγάλη - Ιράκ (22:00, EPT1, LIVE από το Gazzetta)
- Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία (03:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Ουρουγουάη - Ισπανία (03:00, EPT2, LIVE από το Gazzetta)
- Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο (06:00, ΕΡΤ1,LIVE από το Gazzetta)
- Αίγυπτος - Ιράν (06:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.