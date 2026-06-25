Μεξικό: Αδιανόητες εικόνες μετά τη νίκη επί της Τσεχίας
Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ 2026, έχει μία δυνατή ομάδα και όλοι κάνουν όνειρα στη χώρα.
Οι τρεις ισάριθμες νίκες και η πρωτιά στον όμιλο με αντιπάλους τις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία έχουν προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στη χώρα. Στην πόλη του Μεξικού στο πιο διάσημο μνημείο της πόλης, στον Άγγελο της Ανεξαρτησίας περισσότεροι από 800.000 Μεξικανοί βρέθηκαν για να δουν τον αγώνα με την Τσεχία και να πανηγυρίσουν τον νέο θρίαμβο της ομάδας τους. Οι εικόνες από τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν είναι εύκολο να τις περιγράψει κάποιος.
Δείτε βίντεο
Δείτε ΕπίσηςΜουντιάλ 2026: Πώς η Γερμανία χτίζει το μέλλον της
Over 800,000 people gathered at the Angel de la Independencia in Mexico City to celebrate Mexico’s third win at the World Cup.
Words can’t describe this feeling. 🇲🇽🤯 pic.twitter.com/vYihsvEwXR— Ultras Clips (@ultras_clips) June 25, 2026
Bizar: meer dan 800.000 fans vieren overwinning Mexico op straat in Mexico-Stad 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/svhXHmMAkE— ESPN NL (@ESPNnl) June 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.