Το Μεξικό νίκησε με 3-0 την Τσεχία και την έστειλε... σπίτι, η Νότια Αφρική λύγισε τη Νότια Κορέα με 1-0 και θα ακολουθήσει τους Μεξικανούς στους «32». Η Νότια Κορέα θα... περιμένει.

Το Μεξικό έκανε το 3/3, η Νότια Αφρική τα έφερε όλα...τούμπα! Οι Μεξικανοί επικράτησαν 3-0 της απογοητευτικής Τσεχίας και πέρασαν στους «32» ως πρώτοι, με εννέα βαθμούς και χωρίς να δεχθούν γκολ. Η Τσεχία... αποχαιρετάει νωρίς, χωρίς να δικαιούται κάτι παραπάνω, βάσει της εικόνας της στο φετινό Μουντιάλ.

Η Νότια Αφρική λύγισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ, ως δεύτερη. Οι Αφρικανοί πήραν τεράστια και πανάξια νίκη, κόντρα σε κάθε προσδοκία. Στον αντίποδα, οι Ασιάτες του Σον... έμπλεξαν και πλέον θα περιμένουν την έκβαση των άλλων ομίλων για να δουν αν θα βρίσκονται μέσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες.

Μουντιάλ 2026 - 1ος Όμιλος

Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική

Τσεχία - Μεξικό 0-3

Νότια Αφρική - Νότια Κορέα 1-0

Βαθμολογία

1. Μεξικό 9

2. Νότια Αφρική 4

3. Νότια Κορέα 3

4. Τσεχία 1