Το Μαρόκο πήρε κεφάλι στο σκορ εις βάρος της Αϊτής (3-2) με σκόρερ τον Ραχίμι στο 78ο λεπτό και στο 89' διαμόρφωσε το 4-2 με τον Γιασίν.

Ο Ραχίμι έδωσε το προβάδισμα στο Μαρόκο! Στο 78ο λεπτό ο φορ των Μαροκινών έκανε το 3-2 απέναντι στην Αϊτή, μετά την ασίστ του Ριάντ.

Έτσι η ομάδα του Ελ Καμπί οδηγεί για πρώτη φορά το παιχνίδι, αφού βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 από τη χώρα της Καραϊβικής.

Ο Ριάντ έκανε κεφαλιά-πάσα μετά από κόρνερ και ο Ραχίμι με σουτ στο παραθυράκι έβαλε μπροστά την πατρίδα του. Στο 89' ο Γιασίν διαμόρφωσε το 4-2 για την ομάδα της Βόρειας Αφρικής.