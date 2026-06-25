Μαρόκο - Αϊτή: Τα γκολ των Ραχίμι και Γιασίν για το 4-2
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Το Μαρόκο πήρε κεφάλι στο σκορ εις βάρος της Αϊτής (3-2) με σκόρερ τον Ραχίμι στο 78ο λεπτό και στο 89' διαμόρφωσε το 4-2 με τον Γιασίν.
Ο Ραχίμι έδωσε το προβάδισμα στο Μαρόκο! Στο 78ο λεπτό ο φορ των Μαροκινών έκανε το 3-2 απέναντι στην Αϊτή, μετά την ασίστ του Ριάντ.
Έτσι η ομάδα του Ελ Καμπί οδηγεί για πρώτη φορά το παιχνίδι, αφού βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 από τη χώρα της Καραϊβικής.
Ο Ριάντ έκανε κεφαλιά-πάσα μετά από κόρνερ και ο Ραχίμι με σουτ στο παραθυράκι έβαλε μπροστά την πατρίδα του. Στο 89' ο Γιασίν διαμόρφωσε το 4-2 για την ομάδα της Βόρειας Αφρικής.
@Photo credits: Associated Press
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