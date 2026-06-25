Ματς-ροντέο το Μαρόκο - Αϊτή αφού το 0-1 έγινε 2-2 μέσα σε διάστημα επτά λεπτών.

Το Μαρόκο έκανε το 1-1 με τον Χακίμι! Οι Αφρικανοί ισοφάρισαν πριν βγει το ημίχρονο (39') με τον αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η χαρά τους δεν κράτησε πολύ αφού ο Ισιντόρ έκανε το 2-1 για την Αϊτή στο 43' αλλά οι Μαροκινοί είχαν και πάλι την απάντηση με τον Σαϊμπάρι στο 45+1' (2-2), σε ένα φανταστικό πρώτο μέρος.

Δείτε τα γκολ: