Μαρόκο - Αϊτή: Τα γκολ των Χακίμι, Ισιντόρ και Σαϊμπάρι (vid)
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Ματς-ροντέο το Μαρόκο - Αϊτή αφού το 0-1 έγινε 2-2 μέσα σε διάστημα επτά λεπτών.
Το Μαρόκο έκανε το 1-1 με τον Χακίμι! Οι Αφρικανοί ισοφάρισαν πριν βγει το ημίχρονο (39') με τον αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.
Η χαρά τους δεν κράτησε πολύ αφού ο Ισιντόρ έκανε το 2-1 για την Αϊτή στο 43' αλλά οι Μαροκινοί είχαν και πάλι την απάντηση με τον Σαϊμπάρι στο 45+1' (2-2), σε ένα φανταστικό πρώτο μέρος.
Δείτε τα γκολ:
@Photo credits: Associated Press
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