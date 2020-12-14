Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης της Βοσνίας επί του Κατάρ με 3-1.

Η Βοσνία ήταν ανώτερη, επικράτησε 3-1 του Κατάρ και είναι πολύ πιθανό να περάσει μεταξύ των οκτώ καλύτερων τρίτων όλων των ομίλων.

Το αστέρι της Βοσνίας, ο 18χρονος Αλαϊμπέγκοβιτς με φοβερό δεξί σουτ έκανε το 1-0 στο 29'. Στο 34' σε γύρισμα του Τζέκο ο Σουλτάν έβαλε την κόντρα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0.

Το Κατάρ μείωσε σε 2-1 με τον Αλ Χαϊντός στο 42', αλλά ο Μάχμιτς σε φάση διαρκείας στο 80' διαμόρφωσε με δεξί σουτ το τελικό 3-1.

Τα highlights του αγώνα