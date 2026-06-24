Η τελική βαθμολογία του 2ου Ομίλου του Μουντιάλ του 2026. Στην επόμενη φάση Ελβετία και Καναδάς, φαβορί για την πρόκριση η Βοσνία και αποκλεισμός για το Κατάρ.

Το 2ο Group είναι το πρώτο που ολοκληρώθηκε στη φάση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026. Η Ελβετία με τη νίκη της επί του... συνδιοργανωτή Καναδά έφτασε τους 7 βαθμούς και πήρε την πρωτιά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους αντιπάλους της στο ματς που έγινε στο Βανκούβερ.

Από την πλευρά της η Βοσνία απέκλεισε τους Καταριανούς, τους οποίους νίκησε με 3-1, έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και ο Καναδάς, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία. Το πρώτο κριτήριο είναι το μεταξύ τους ματς, το οποίο ήρθε ισόβαθμο, με το δεύτερο να είναι η διαφορά τερμάτων, με τους Καναδούς να υπερτερούν (+5 - -1).

Φυσικά, η Βοσνία με τους 4 βαθμούς μπορεί να αισθάνεται... ασφαλής για την πρόκριση της ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.

Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες ομάδες από τους ομίλους 5 έως 8, ο Καναδάς θα αναμετρηθεί με τη 2η θέση του 1ου ομίλου, ενώ εφόσον περάσει η Βοσνία θα κληθεί να παίξει είτε με τις ΗΠΑ είτε με τη Γερμανία.

Μουντιάλ 2026 - 2ος Όμιλος

Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική

Ελβετία - Καναδάς 2-1

Βοσνία - Κατάρ 3-1

Βαθμολογία