Μουντιάλ 2026: Στους «32» η Ελβετία και ο Καναδάς, «αγκαλιά» με την πρόκριση η Βοσνία
Το 2ο Group είναι το πρώτο που ολοκληρώθηκε στη φάση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026. Η Ελβετία με τη νίκη της επί του... συνδιοργανωτή Καναδά έφτασε τους 7 βαθμούς και πήρε την πρωτιά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους αντιπάλους της στο ματς που έγινε στο Βανκούβερ.
Από την πλευρά της η Βοσνία απέκλεισε τους Καταριανούς, τους οποίους νίκησε με 3-1, έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και ο Καναδάς, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία. Το πρώτο κριτήριο είναι το μεταξύ τους ματς, το οποίο ήρθε ισόβαθμο, με το δεύτερο να είναι η διαφορά τερμάτων, με τους Καναδούς να υπερτερούν (+5 - -1).
Φυσικά, η Βοσνία με τους 4 βαθμούς μπορεί να αισθάνεται... ασφαλής για την πρόκριση της ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.
Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες ομάδες από τους ομίλους 5 έως 8, ο Καναδάς θα αναμετρηθεί με τη 2η θέση του 1ου ομίλου, ενώ εφόσον περάσει η Βοσνία θα κληθεί να παίξει είτε με τις ΗΠΑ είτε με τη Γερμανία.
Μουντιάλ 2026 - 2ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Ελβετία - Καναδάς 2-1
- Βοσνία - Κατάρ 3-1
Βαθμολογία
- Ελβετία 7
- Καναδάς 4
- Βοσνία 4
- Κατάρ 1
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