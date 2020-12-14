Αν και ζορίστηκε ως ένα σημείο η Βοσνία επικράτησε με σκορ 3-1 της Εθνικής ομάδας του Κατάρ στο ματς του Σιάτλ μπαίνοντας σε δρόμο πρόκρισης.

Η Βοσνία ζορίστηκε ως ένα σημείο απέναντι στο Κατάρ όμως το τελικό 3-1 της έδωσε τη νίκη και την προοπτική να συνεχίσει στο Μουντιάλ ως μία εκ των καλύτερων τρίτων. Φανταστικό το 1-0 του Αλαϊμπέγκοβιτς και ένα 3-1 που δείχνει ότι οδηγεί σε πρόκριση τους Βόσνιους που έφτασαν στους 4 βαθμούς.

Γκολ... ζωγραφιά ο Αλαϊμπέγκοβιτς και 1-0, το 2-0 με αυτογκόλ

Στο α' μέρος οι Βόσνιοι ήταν εκείνοι που είχαν τον πρώτο λόγο και πριν το 30ό λεπτό είχαν 6-0 τελικές και 3 στον στόχο. Στο 29ο λεπτό και αφού είχαν απειλήσει παίκτες όπως οι Σούνγιτς και Ντεμίροβιτς ο χαρισματικός πιτσιρικάς Αλαϊμπέγκοβιτς πέρασε 3 αντιπάλους του και με σουτάρα έκανε το σκορ 1-0.

Στα 18 του χρόνια έγινε έτσι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Βοσνίας σε Μουντιάλ. Ακολούθησε και το 2-0. Στο 34' από το γύρισμα του Τζέκο ο Σουλτάν Αλμπράκε έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα ενώ στο 39' σε τετ α τετ του ο Τζέκο είχε δοκάρι.

Απάντηση του Κατάρ με το 2-1 του Αλχαϊντός

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ο Αφίφ έβγαλε την πρώτη μπαλιά για να βγει το 2-1. Ο Εντμίλσον έκανε την ασίστ και από κοντά ο Αλχαϊντός δεν αστόχησε για να μειώσει το σκορ το Κατάρ.

Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Μιγκέλ είχε ένα δυνατό σουτ στο δοκάρι.

Η πρώτη απειλή του 2ου μέρους το Κατάρ και μετά το 3-1 ο Μάχμιτς

Στο 2ο μέρος το Κατάρ ήταν εκείνο που είχε την πρώτη καλή στιγμή. Ήταν στο 57' με το σουτ του Αφίφ που έφυγε λίγο έξω. Στην συνέχεια το Κατάρ επιχείρησε να απειλήσει και με τον Εντμίλσον και με τον Αφίφ.

Η Βοσνία ωστόσο βρήκε και 3ο γκολ για το 3-1. Στο 80' μετά από λάθη επί λαθών στην άμυνα του Κατάρ και αδυναμία του πορτιέρε Αμπουνάντα να βγάλει το σουτ του Μάχμιτς παρότι βρήκε και το σώμα του ήρθε το 3-1.

Βοσνία: Βάσιλ, Κολάσινατς, Κάτιτς (64' Χατζικάντουνιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46' Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνγιτς (46' Ταϊροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (64' Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς και Μπαϊρακτάρεβιτς.

Κατάρ: Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46' Χατέμ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ, Φατχί, Εντμίλσον (79' Αλααελντίν), Αλχαϊντός (56' λ.τρ. Αλγκανέχι) και Αφίφ.