Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά, πήρε την πρωτιά και ελπίζει σε αντίπαλο που θα ανοίξει τον δρόμο για ιστορική πρόκριση στους «16». Στη 2η θέση οι Καναδοί.

Η Ελβετία νίκησε τους οικοδεσπότες με 2-1 και πανηγύρισε την πρωτιά του 2ου ομίλου! Οι Ελβετοί υπερκέρασαν το εμπόδιο του Καναδά, άφησαν στη 2η θέση την ομάδα του Μαρς και στη φάση των «32» θα έχει απέναντί του μια από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τρομερός σε ακόμα ένα ματς ο Μανζάμπι, ο οποίος μοίρασε και σκόραρε! Στον αντίποδα, ο Καναδάς, ο οποίος... ξύπνησε μετά το 2-0 είδε το αήττητο των δέκα σερί αγώνων να χάνεται και να... φεύγει από τη χώρα, μιας και το παιχνίδι για τη φάση των «32» θα το δώσει στο Λος Άντζελες (πιθανός αντίπαλος η Ν. Κορέα).

Στο μηδέν χωρίς ρίσκα

Παρά τις δηλώσεις του Μαρς πριν από τη σέντρα ότι ο Καναδάς θα αγωνιστεί με μοναδικό στόχο τη νίκη, η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο δεν επιβεβαίωσε πλήρως τα λεγόμενά του. Οι Καναδοί δεν επέλεξαν μια αμιγώς αμυντική προσέγγιση, αλλά δε ρίσκαραν κιόλας. Το α' μέρος στο Βανκούβερ κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με ελάχιστες συγκινήσεις και περιορισμένες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η Ελβετία είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς, όταν στο 11' ο Εμπολό βρέθηκε σε θέση βολής , αλλά νικήθηκε από τον Κρεπό, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Κορνέλιους είχε εξαιρετική τοποθέτηση στο σουτ του Μανζάμπι. Από το σημείο εκείνο κι έπειτα ο Καναδάς έδειξε ελαφρώς πιο δραστήριος και είχε μια καλή στιγμή με τον Αχμέντ, αλλά το σουτ μπλόκαρε ο Κόμπελ.

Εξαιρετικός ρυθμό και Ελβετία στην... κορυφή

Ωστόσο, το σκηνικό στην επανάληψη ήταν εντελώς διαφορετικό, με την Ελβετία να μπαίνει αρκετά δυνατά και στο 46' να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Εξαιρετική κυκλοφορία από την ομάδα του Γιακίν, ο Μανζάμπι μοίρασε ιδανικά, άφησε ο Εμπολό και ο Βάργκας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Καναδάς πίεσε ψηλά, αλλά η Ελβετία βρήκε χώρους και «χτύπησε» δεύτερη φορά. Στο 57' ο Εμπολό κράτησε ιδανικά, μοίρασε στον Μανζάμπι ο οποίος με ωραίο πλασέ πέτυχε το 2-0, βάζοντας τη σφραγίδα του σε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση. Οι οικοδεσπότες ανέβηκαν, πήραν αρκετά ρίσκα και στο 76' ξαναμπήκαν στο «κόλπο». Μετά από βαθιά μπαλιά, ο Σαλίμπα κατέβασε υπέροχα την μπάλα και μοίρασε για τον Πρόμις που με προβολή πέτυχε το 2-1. Ο Καναδάς πίεσε και στις καθυστερήσεις είχε καλή στιγμή, αλλά η κεφαλιά του Κορνέλιους δε βρήκε στόχο. Οι γηπεδούχοι έβαλαν τους Ελβετούς στην περιοχή τους και στο 90'+3' απείλησαν ξανά, αλλά ο Κόμπελ μπλόκαρε την κεφαλιά του Πρόμις.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

Καναδάς (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).