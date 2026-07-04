Ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε το 2-0 για το Μαρόκο εις βάρος του Καναδά στο 82ο λεπτό του ματς, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Μοναδική... παράσταση Ουναΐ! Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε το 2-0 στο 82' απέναντι στον Καναδά και πέτυχε το δεύτερο γκολ του Μαρόκου αλλά και το δεύτερο προσωπικό στον αγώνα.

Ο Μπραχίμ Ντίαθ του πάσαρε υποδειγματικά και ο 26χρονος μέσος των Μαροκινών έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Κρεπό, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.