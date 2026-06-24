Μαρόκο: Με βασικό Ελ Καμπί κόντρα στην Αϊτή
Το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να παίρνει φανέλα βασικού για τα Λιοντάρια του Άτλαντα.
Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού θα καταγράψει έτσι την τρίτη του συμμετοχή στον θεσμό και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια, καθώς είχε αγωνιστεί δύο φορές για τους Μαροκινούς στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.
Η ενδεκάδα του Μαρόκου
Μπόνο - Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ-Αντίν - Άμραμπατ, Ελ Αϊναουί - Ντίαθ, Σαϊμπάρι, Ελ Κανούς - Ελ Καμπί
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام هايتي 🇭🇹— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 24, 2026
📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Haiti#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eGgHcQaeNU
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