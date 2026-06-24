Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκεται στην ενδεκάδα του Μαρόκου για τον αγώνα με την Αϊτή.

Το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να παίρνει φανέλα βασικού για τα Λιοντάρια του Άτλαντα.

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού θα καταγράψει έτσι την τρίτη του συμμετοχή στον θεσμό και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια, καθώς είχε αγωνιστεί δύο φορές για τους Μαροκινούς στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Η ενδεκάδα του Μαρόκου

Μπόνο - Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ-Αντίν - Άμραμπατ, Ελ Αϊναουί - Ντίαθ, Σαϊμπάρι, Ελ Κανούς - Ελ Καμπί