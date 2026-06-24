Η Ελβετία χτύπησε ξανά στο 57΄για το 2-0 κόντρα στον Καναδά με σκόρερ τον Μανζαμπί και με σοβαρή ευθύνη του Καναδού γκολκίπερ.

Η Ελβετία ευτύχησε να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα νίκης απέναντι στον Καναδά μέσα στα πρώτα δώδεκα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Αφού ο Βάργκας άνοιξε το σκορ στο 46΄, λίγο αργότερα ήρθε η σειρά του Μανζάμπι να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς. Στο 57΄συγκεκριμένα ο Ελβετός βρέθηκε σε θέση βολής και με δυνατό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα τον Καναδά, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα και φέρει σοβαρή ευθύνη.