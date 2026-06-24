Η γάτα έχει γίνει viral στο Μουντιάλ, καταγράφοντας 20 σωστές προβλέψεις σε 21 αγώνες και θυμίζοντας τον θρυλικό «Πολ το Χταπόδι» του 2010.

Ένας γάτος από τη Βόρεια Ιρλανδία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του Μουντιάλ. Ο «Billy the Cat» έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των μέσων ενημέρωσης χάρη στις προβλέψεις του για τους αγώνες της φάσης των ομίλων, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Ο Billy, ο οποίος ζει στην πόλη Νιούρι, καλείται πριν από κάθε αναμέτρηση να επιλέξει ανάμεσα στις σημαίες των δύο ομάδων. Αγγίζοντας με το πόδι του μία από αυτές, «υποδεικνύει» τον νικητή του αγώνα. Σύμφωνα με τα βίντεο που δημοσιεύονται στον λογαριασμό του στο Instagram, ο γάτος είχε καταγράψει 20 επιτυχημένες προβλέψεις σε σύνολο 21 αγώνων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 95,2%.

Ωστόσο, η επίδοση αυτή χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση. Ο Billy δεν προβλέπει ποτέ ισοπαλία, καθώς είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία από τις δύο ομάδες. Ως αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις όπως το 0-0 μεταξύ Αγγλίας και Γκάνας, η πρόβλεψή του θεωρήθηκε λανθασμένη, παρότι δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής της ισοπαλίας ως αποτελέσματος.

Η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με ορισμένα βίντεο να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Η επιτυχία του έχει οδηγήσει πολλούς να τον συγκρίνουν με τον θρυλικό «Πολ το Χταπόδι», ο οποίος είχε προβλέψει με εντυπωσιακή ακρίβεια τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 στη Νότια Αφρική, αποκτώντας παγκόσμια αναγνώριση.

Παρότι οι προβλέψεις του Billy αντιμετωπίζονται κυρίως ως ψυχαγωγικό περιεχόμενο, η συνέπειά του στις σωστές εκτιμήσεις έχει μετατρέψει τον ασπρόμαυρο γάτο σε μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες της διοργάνωσης.

