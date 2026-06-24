Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (24/6) αθλητικών γεγονότων.

Τετάρτη σήμερα (24/6) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας παραμένει αρκετά πλούσιο, αφού ξεκινάει η 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.

Η αρχή βέβαια γίνεται στις 14:00 με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν όλη την επικαιρότητα και τα μεταγραφικά σενάρια των ομάδων, πριν πάμε στη δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 22:00 έχουμε δυο ματς ταυτόχρονα για τον 2ο όμιλο, με την Ελβετία και τον Καναδά (ΕΡΤ2) να μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ (ΕΡΤ1) θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση.

Στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα για τον 3ο όμιλο, η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Σκωτία (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί παίζει με την ήδη αποκλεισμένη Αϊτή (ΕΡΤ1). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 04:00 με τον 1ο όμιλο και τους αγώνες Νότια Αφρική - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) και Τσεχία - Μεξικό (ΕΡΤ2).