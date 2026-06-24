Ο 12ος όμιλος πήρε... φωτιά μετά τη λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα, με την Κροατία να μπαίνει σφήνα στη διεκδίκηση της πρόκρισης επικρατώντας επί του Παναμά.

Δραματική τελευταία αγωνιστική προμηνύεται στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, μιας και τρεις ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα περιέπλεξε την κατάσταση στο γκρουπ, αν και αμφότερες έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση με συγκομιδή τεσσάρων βαθμών.

Λίγο αργότερα άλλωστε η Κροατία προστέθηκε στην εξίσωση μετά την επικράτηση επί του Παναμά, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Το τελικό 1-0 ανέβασε τους Κροάτες στην 3η θέση του ομίλου και στο -1 από την κορυφή, με το μεγάλο ματς απέναντι στη Γκάνα στην τελευταία στροφή να αποδεικνύεται καθοριστικό για την οικονομία του ομίλου.

Η βαθμολογία

1. Αγγλία 4 (4-2)

2. Γκάνα 4 (1-0)

3. Κροατία 3 (3-4)

4. Παναμάς 0 (0-2)

Η τελευταία αγωνιστική

Κροατία - Γκάνα (ΕΡΤ1HD, 28/06)

Παναμάς - Αγγλία (ERT2HD, 28/06)