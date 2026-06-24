Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του 12ου ομιλου
Δραματική τελευταία αγωνιστική προμηνύεται στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, μιας και τρεις ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα περιέπλεξε την κατάσταση στο γκρουπ, αν και αμφότερες έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση με συγκομιδή τεσσάρων βαθμών.
Λίγο αργότερα άλλωστε η Κροατία προστέθηκε στην εξίσωση μετά την επικράτηση επί του Παναμά, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Το τελικό 1-0 ανέβασε τους Κροάτες στην 3η θέση του ομίλου και στο -1 από την κορυφή, με το μεγάλο ματς απέναντι στη Γκάνα στην τελευταία στροφή να αποδεικνύεται καθοριστικό για την οικονομία του ομίλου.
Η βαθμολογία
1. Αγγλία 4 (4-2)
2. Γκάνα 4 (1-0)
3. Κροατία 3 (3-4)
4. Παναμάς 0 (0-2)
Η τελευταία αγωνιστική
Κροατία - Γκάνα (ΕΡΤ1HD, 28/06)
Παναμάς - Αγγλία (ERT2HD, 28/06)
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