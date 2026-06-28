Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τα νίκη κορυφής της Αγγλίας με 2-0 απέναντι στον Παναμά χάρη στα γκολ των Κέιν και Μπέλιγχαμ.

Αν και παιδεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στον Παναμά, η Αγγλία βρήκε τον τρόπο για να επικρατήσει 2-0 και να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο τα απανωτά γκολ των Μπέλιγχαμ και Κέιν αρκούσαν στα Τρία Λιοντάρια για να πάρουν το τρίποντο και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, σε ένα ψυχολογικό boost πριν από τη φάση των νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τα highlights του αγώνα.