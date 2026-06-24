Θρήνος για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος «έχασε» τη μητέρα του και θα απουσιάζει από το ματς κόντρα στη Νορβηγία.

Πένθος για τον Ντιντιέ Ντεσάν! Η μητέρα του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας έχασε τη ζωή της και ο πολύπειρος τεχνικός θρηνεί.

Δύσκολες ώρες περνά ο κόουτς των Τρικολόρ, ο οποίος θα απουσιάζει τις επόμενες μέρες από τις υποχρεώσεις της πατρίδας στο Μουντιάλ 2026. Ο λόγος είναι ο θάνατος της μητέρας του, που έχει ως αποτέλεσμα το αιφνίδιο ταξίδι του στη γενέτειρά του για να παραστεί στην κηδεία της.

Αυτό σημαίνει πως η Γαλλία θα πορευθεί στον αγώνα κόντρα στη Νορβηγία για την τρίτη αγωνιστική του ένατου ομίλου με τον Γκι Στεφάν στον πάγκο της.