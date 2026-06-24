Ντεσάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο Γάλλος προπονητής
Πένθος για τον Ντιντιέ Ντεσάν! Η μητέρα του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας έχασε τη ζωή της και ο πολύπειρος τεχνικός θρηνεί.
Δύσκολες ώρες περνά ο κόουτς των Τρικολόρ, ο οποίος θα απουσιάζει τις επόμενες μέρες από τις υποχρεώσεις της πατρίδας στο Μουντιάλ 2026. Ο λόγος είναι ο θάνατος της μητέρας του, που έχει ως αποτέλεσμα το αιφνίδιο ταξίδι του στη γενέτειρά του για να παραστεί στην κηδεία της.
Αυτό σημαίνει πως η Γαλλία θα πορευθεί στον αγώνα κόντρα στη Νορβηγία για την τρίτη αγωνιστική του ένατου ομίλου με τον Γκι Στεφάν στον πάγκο της.
Didier Deschamps a perdu sa maman annonce la FFF. Très triste nouvelle pour le coach de l’équipe de France. Il quitte les Etats-Unis pour être au plus près de ses proches et assister aux obsèques.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 23, 2026
Il ne pourra pas être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe… pic.twitter.com/ZWYLhiMwlD
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