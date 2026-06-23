Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο σκόραρε και έγραψε ιστορία!
Επειτα την κάκιστη πρεμιέρα και τις... βολές που δέχθηκε από οπαδούς και Τύπο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε με ρεκόρ! Ο σταρ της Αλ Νασρ βρήκε δίχτυα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στους Ουζμπέκους και έγραψε τη δική του ιστορία. Ο Ρονάλντο βρήκε δίχτυα σε έξι διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026), κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ κανείς. Θυμίζουμε, πως ο Μέσι έχει σκοράρει σε πέντε Μουντιάλ, μιας και δεν τα είχε καταφέρει σε αυτό του 2010!
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