Νορβηγία - Σενεγάλη 3-2: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-2 της Νορβηγίας κόντρα στη Σενεγάλη.
Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι εκ νέου απολαυστικός και να σημειώνει δύο τέρματα, η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης σε ένα φοβερό ματς και πέρασε πανηγυρικά στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.