Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-2 της Νορβηγίας κόντρα στη Σενεγάλη.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι εκ νέου απολαυστικός και να σημειώνει δύο τέρματα, η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης σε ένα φοβερό ματς και πέρασε πανηγυρικά στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.